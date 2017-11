El PSOE acusa a los gobiernos del PP en Torrox y Diputación de perder una subvención para construir nuevas pistas de pádel en Torrox Costa

Los diputados provinciales del PSOE Luis Guerrero y Antonio Yuste y la concejala socialista en Torrox, María de las Nieves Ramírez, han acusado hoy a los gobiernos del PP en Torrox y la Diputación de Málaga de perder una subvención de 216.000 euros para construir nuevas pistas de pádel en Torrox Costa.

Según ha explicado la concejala del PSOE y también parlamentaria andaluza, María de las Nieves Ramírez, el PP en Torrox y en Diputación prometieron tres pistas de pádel y unos aseos nuevos en el complejo deportivo de Santa Rosa en Los Llanos para antes de finalizar el año y no se ha hecho nada. Torrox ha sido uno de los 58 municipios menores de 20.000 habitantes que se han quedado fuera del Plan de Inversiones Cofinanciadas de la Diputación.

“La subvención está falta de documentación. El proyecto se ha perdido por la ineficacia del gobierno del PP en Torrox y en la Diputación. No han hecho bien su trabajo. Los vecinos y vecinas de Torrox volvemos a salir perdiendo por el gobierno del PP aquí en Torrox y en la Diputación Provincial de Málaga”, ha asegurado Ramírez.

“El gobierno del PP en Torrox es un gobierno nocivo para los vecinos de nuestro municipio. No son capaces de gestionar ni un solo proyecto para este municipio en dos años y además mienten a los vecinos y vecinas. Nos prometieron de la mano del gobierno del PP en la Diputación un campo de fútbol para Torrox-Costa en seis meses y vemos que no existe nada de ese magnífico proyecto que nos presentaba el señor Bendodo y el señor Medina del campo de fútbol. Son incapaces de aprobar ni un solo presupuesto en los dos años que llevan. No solo son incapaces de gestionar económicamente el municipio sino que también son incapaces de gestionar con otras administraciones tener proyectos para nuestro municipio, a la vista está como en estas subvenciones nos quedamos fuera y no vuelve a ser posible la construcción de estas tres pistas”, ha expuesto.

La Viñuela

Por otro lado, los diputados provinciales del PSOE Luis Guerrero y Antonio Yuste también han visitado el municipio de La Viñuela junto a su alcalde, José Juan Jiménez, al que el equipo de gobierno del PP también ha negado una subvención del Plan de Inversiones Cofinanciadas. En este caso, una subvención de 148.872 euros para garantizar la accesibilidad de los vestuarios del campo de fútbol del municipio.

Los socialistas han criticado que el equipo de gobierno del PP haya desestimado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de La Viñuela tras quedar excluido de este plan y ha denunciado que el Plan de Inversiones Cofinanciadas es “un nuevo instrumento en manos del PP que fomenta la discrecionalidad, el clientelismo y la arbitrariedad”.