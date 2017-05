El Pleno debate sobre la Plusvalía y el Gobierno veleño anuncia que no liquidará el impuesto

26.5.2017 - 11:33 - Redacción

Comenzó el Pleno Ordinario con el anuncio del Grupo Popular de la no aprobación de una de las actas, concretamente la correspondiente al debate de los presupuestos. El motivo alegado fue la no inclusión en el acta de un documento que presentó el Grupo Popular en la Sesión Plenaria. El secretario del Ayuntamiento informó de la no obligación de esta inclusión y el Grupo Popular anunció un recurso en defensa de sus derechos fundamentales. Tras esta primera incidencia arrancó el Pleno con dos puntos que quedaron sobre la mesa, ambos dos mociones de IU.

La primera, una propuesta urbanística que quedó pendiente para su estudio en la globalidad de la revisión del PGOU y que dio pie a que el alcalde veleño, Antonio Moreno, anunciara un calendario para las fases de la elaboración de este importante documento. La propuesta versaba en realizar una ordenanza para garantizar la singularidad de diversos añejos del municipio.

La segunda, acerca de las Plusvalía dio pie a una exhaustiva intervención del concejal de Hacienda, el socialista Juan Carlos Márquez que explicó todas las medidas que su Departamento ha tomado para ir adecuando este impuesto a las distintas sentencias que se vienen produciendo. Tras esta intervención, se acordó remitir toda la información a los grupos políticos y esperar las modificaciones legislativas que el gobierno debe tomar. Durante el debate se anunció que en estos momentos no se están haciendo liquidaciones de Plusvalía.

Ninguna sorpresa deparó la parte de Control al Gobierno

Una propuesta del PSOE para solicitar un Plan Estratégico de convivencia escolar fue aprobada por unanimidad.

Otra propuesta para que los Servicios Sociales actúen contra la pérdida de viviendas por impago sobrevenido de la pobreza fue votado punto a punto y el debate dio lugar a que la responsable del Área de Servicios Sociales Zoila Martin diera a conocer que el Ayuntamiento dio ayudas para viviendas el pasado año por valor de 230.000 euros. El alcalde hizo uso de la palabra para explicar que el Ayuntamiento veleño no es ajeno a este problema, enumeró una serie de ayudas en alquileres, hostales, etc. a la vez que manifestó su permanente contacto con la Junta de Andalucía para intentar resolver estos problemas. La votación -punto a punto- de la propuesta dio lugar a diversas situaciones tales como que 23 concejales se abstuvieran en la propuesta de dedicar las denominadas Casas de los Maestros para fines sociales.

El debate final de la parte resolutiva lo suscitó la propuesta del PP para la creación de la Junta de Distrito. Un amplio debate en que se habló de todo de la Edusi, del independentismo catalán, Marbella, de los municipios de Gran Población, Programas Electorales, resultados electorales, etc.. Al final, se rechazó la propuesta de la creación de las Juntas de Distrito ya que solo el PP voto afirmativamente.

tan solo Delgado Bonilla preguntó si era práctica habitual que los dineros a justificar se ingrese en cuentas particulares a lo que el concejal de Hacienda respondió que no era habitual, que ya se había corregido y que no volvería a ocurrir. El alcalde abundó en la respuesta.

Los asuntos urgentes presentados por el PP fueron rechazos en la urgencias por el Gobierno municipal. Los asuntos eran referidos a la remodelación de la plaza de la Constitución, el adecentamiento de la zona occidental y la ampliación de las plazas de mayores en Torre del Mar.