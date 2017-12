The Offspring, Jimmy Cliff, Izal y Adam Beyer, actuarán en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar 2018

Los “weekers” no pueden estar de mejor suerte en estas fechas navideñas, su festival favorito ha decidido hacerles un gran regalo, o mejor dicho, cuatro grandes regalos para su Quinto Aniversario. El Weekend Beach Festival Torre del Mar apuesta en su tercer avance por tres importantes nombres internacionales y uno nacional, artistas de primera fila de cuatro estilos diferentes que se podrán ver en directo y de forma muy especial en la playa malagueña.

Los estadounidenses The Offspring, una de las bandas más influyentes del punk rock de los 90 (junto a otros como Bad Religion y Nofx), se anuncian como uno de los platos fuertes del festival. La banda liderada por Dexter Holland, que comparte la música con sus investigaciones en Biología Molecular (recientemente ha sido doctorado), ha realizado este año un tour que los ha llevado por medio mundo y en 2018 prometen aterrizar en Torre del Mar para tocar muchos de sus grandes éxitos y además como única actuación en Andalucía.

The Offspring han vendido alrededor de 50 millones de copias en todo el mundo a lo largo de toda su discografía. Su cúspide comercial y artística fue alcanzada con el aclamado Smash (1994), el álbum bajo sello independiente más vendido de la historia.

Y del rock al reggae, estilo que el festival relanza cada año con un importante espacio. En esta ocasión el artista que se confirma es Jimmy Cliff, una de las figuras claves en la historia de este estilo universal y festivo. Desde Jamaica, el célebre músico famoso por canciones tan coreadas como “Sittin’ in Limbo”, “Many Rivers to Cross”, “Samba Regaee” y “You can Get It if Really Want”, entre muchas otras. La leyenda del reggae con casi 50 años de carrera, que ha obtenido la Orden del Mérito, el honor más importante en su país natal, actuará por primera vez y como fecha única en Andalucía.

“Autoterapia” será el título del nuevo y esperado trabajo de Izal. Un disco que verá la luz a principios de 2018, y que les devolverá a los escenarios después de casi un año de retiro, en el que los estudios de La Casa Murada (Tarragona) se han convertido en su segundo hogar estos últimos meses, y en el espacio perfecto para dar forma a su cuarto trabajo de estudio.

A lo largo de su trayectoria, gracias a su buen saber hacer musical y su carácter diferencial, la banda se ha alzado con el Premio Rolling Stone al Grupo Revelación 2013; el Premio de La Música Independiente al Mejor Artista Radio3 en 2014; y el Premio Fest al Mejor Directo Nacional en 2016, entre otros. Además, sus trabajos se han colocado en los primeros puestos de las listas de ventas. Izal repiten en Weekend Beach para celebrar su Quinto Aniversario.

Por último y en el espacio dedicado a la electrónica, se confirma a uno de los iconos underground más influyentes en el mundo, el productor y Dj Adam Beyer. Desde los escenarios principales en festivales y cotizadas pistas de baile, el extenso legado musical de Beyer se mantiene presente y se podrá disfrutar en el escenario más trasnochador del festival. Su ascendiente carrera y su evolución en el techno ha sido un largo camino de recorrido donde se ha ganado el respeto y la lealtad de la industria y de sus fans. Su mantra sigue siendo relativamente simple: respetar el sonido, mantener su integridad y avanzar gradualmente.

Cuatro cabezas, cuatro estilos para este tercer avance que vuelve a poner el listón muy alto para los festivales españoles. El Quinto Aniversario del Weekend Beach Festival Torre del Mar hará historia en 2018.