David Guetta estará en el Weekend Beach Festival

DAVID GUETTA se une al cartel del Weekend Beach Festival donde ya se han confirmado otros artistas internacionales y nacionales como THE OFFSPRING, BUNBURY, JIMMY CLIFF, IZAL, ALBOROSIE, LOCO DICE, ADAM BEYER y muchos más.

El acto de presentación se ha celebrado en la feria de FITUR, que este año ve aumentada su participación y da un importante espacio a las presentaciones de festivales musicales.

Weekend Beach Festival celebrará su 5ª Aniversario del 4 al 7 de julio en Torre del Mar con cuatro escenarios de lujo, más de 90 artistas internacionales y nacionales, un recinto adaptado con todas las comodidades y accesos ubicado en pleno corazón de la Costa del Sol, una zona de acampada anexa al recinto, rica gastronomía y sobre todo un ambiente inmejorable creado por los más de 35.000 “weekers” que cada año acuden al festival.

CONFIRMACIONES HASTA LA FECHA:

DAVID GUETTA-BUNBURY- THE OFFSPRING- JIMMY CLIFF- ALBOROSIE- IZAL- ADAM BEYER- LOCO DICE- MACACO-CALEB CALLOWAY- ILL NIÑO- THE QEMISTS- VITALIC LIVE- EL LANGUI- LA RAÍZ- LA PEGATINA- SFDK- JUANCHO MARQUÉS- SUBFOCUS- SIDECARS- BOIKOT- FATIMA HAJJI-NATOS y WAOR- AVALANCH- MUCHACHITO- CELTAS CORTOS- FYAHBWOY & FORWARD EVER BAND- DANZA INVISIBLE- WE THE LION- LA FUGA- NEUMAN- GREEN VALLEY- VIVA SUECIA- HUECCO- EL KANKA- ANTÍLOPEZ- HORACIO CRUZ- LA TARAMBANA- ARCO- BALLENA- ISEO & DODOSOUND WITH THE MOUSEHUNTERS- LA REGADERA y muchos más.