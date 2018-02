- Publicidad -

Según informa la web del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a partir de mañana arranca una Nueva Campaña de control de velocidad con radar de la Policía Local de Vélez-Málaga.

Del 2 al 15 de febrero, se llevará a cabo una campaña de control de velocidad con radar. Se intensificará la vigilancia en los siguientes tramos de vías: Avda. Juan Carlos I, Avda. Pablo Iglesias, Avda. Las Naciones, Avda. Villa de Madrid, C/ Aceituneros, C/ Herreros, C/ Pintor Antonio Hidalgo, C/ Camino Viejo de Vélez-Málaga, C/ Camino de Algarrobo, C/ Cruz Verde, C/ Kiwi, Avda. Vivar Téllez, C/ Pintor Cipriano Maldonado, Avda. Infanta Elena, C/ Eslora, C/ Mar Cantábrico, Avda. del Sol, C/ Carrera de las Angustias, Paseo Marítimo de Torre del Mar, C/ Azucarera, C/ Los Prados, C/ Camino de la Caleta -Baviera Golf-, Avda. Párroco Don Ricardo de Almayate, C/ Jacaranda y C/ Vertedera en Chilches-Costa.