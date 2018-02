Jesús P. Atencia: “Playas no solicitará bandera azul porque su aprobación pasa por una actuación contra el Club Náutico y las casetas de enseres”

- Publicidad -

Esta mañana, el teniente alcalde de Torre del Mar y concejal de Playas, Jesús Pérez Atencia, ha informado en un comunicado que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga renunciará a la obtención de banderas azules para 2018 ante la petición para actuar contra el Club Náutico de Torre del Mar y las casetas de enseres de pesca de las playas de Torre del Mar y Benajarafe y “al entender que la Asociación de Educación Ambiental del Consumidor carece de métodos de evaluación que representen de una manera exhaustiva el estado de las playas, del mobiliario, de los servicios de limpieza; así como del mantenimiento, conservación y cuidado del medio ambiente”.

Comunicado del concejal de Playas y teniente alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia:

“Desde 2010 este Ayuntamiento ha venido trabajando con sus diferentes corporaciones municipales en la obtención de esta distinción medioambiental, concretamente para las playas urbanas de Caleta (tramo Paseo), Benajarafe y Torre del Mar.

El motivo que nos lleva a tomar esta decisión es consecuencia de la actitud discrional que permanentemente tiene la asociación que otorga esta distinción. Concretamente me refiero a la asociación privada ADEAC (Asociación de Educación Ambiental del Consumidor) al entender que carece de métodos de evaluación que representen de una manera exhaustiva el estado de las playas, del mobiliario, de los servicios de limpieza, de mantenimiento y conservación y cuidado del medio ambiente.

Cada año podemos comprobar como esta asociación mira de espaldas a las administraciones,

desconoce el funcionamiento de las mismas y examina de una manera arbitraria los parámetros recogidos en el reglamento que regula los condicionantes para el otorgamiento de este distintivo. La deficiencia procedimental por parte de esta asociación está provocando que este municipio junto con otros como en 2016 el Ayuntamiento de Málaga; o en 2017 Ribadevella, Caravia o Llanes, entre otros, hayan optado por tomar la decisión de desistir en la continuidad de tener dicho distintivo.

Nadie puede decir que las playas de nuestro municipio no estén mejor que nunca. El grado de implicación de los trabajadores de limpieza y mantenimiento, los responsables y empleados de la delegación de playas así como de este concejal, siempre ha pretendido la mejora continuada por hacer de las playas de nuestro litoral un espacio mejor donde el cuidado por el medio ambiente es parte de la esencia reconocida cada año, con continuas mejoras que superan los objetivos marcados.

Así, en sólo tres años, hemos pasado de tener tres playas certificadas a tener hasta seis con diferentes certificaciones (Q de calidad, Ecoplayas, Sicted, ISO medioambiental 14001, ISO 170001 de accesibilidad universal, ISO 9001 de gestión de calidad,…). En 2014 eran diez las certificaciones, entre las que se encontraban la Bandera Azul en hasta dos de sus playas, concretamente las playas de Caleta y Benajarafe. Y en 2017 hemos conseguido hasta 21 certificaciones (entre ellas 3 banderas azules para las playas de Torre del Mar, Caleta Río Seco y Benajarafe) así como 14 certificaciones de Q de calidad de restauración para 14 chiringuitos.

Quiero destacar que desde este Ayuntamiento hemos sido implacables año tras año en todas y cada una de las acciones sugeridas por esta asociación, que ha tomado decisiones algunas veces discrecionales e injustas, pero que siempre han tenido como respuesta una solución a cada una de sus

sugerencias, a pesar de que en ocasiones no estén sometidas a regulación y a pesar de ello, siempre hemos dado el visto bueno a todas sus peticiones, para que vuelvan a ondear las banderas azules en nuestras playas.

Sin embargo, este año, renunciamos a presentarnos a esta distinción porque, como se suele decir, todo tiene un límite. Desde elAyuntamiento de Vélez-Málaga entendemos que ADEAC España no está ofreciendo garantías para la obtención objetiva de este distintivo.

ADEAC contempla en su normativa 4 criterios esenciales para la concesión de sus banderas azules:

Información y educación ambiental. Gestión ambiental y seguridad. Servicios e instalaciones. Calidad de las aguas del año.

Todas ellas, las cumplimos año tras año, con continúos procedimientos de mejora.

Sin embargo, hace exactamente tres semanas, después de haber presentado en el mes de noviembre la renovación para las banderas azules de Torre del Mar y Benajarafe y presentarnos nuevamente para la obtención de este galardón para la playa de Caleta en su tramo de Río Seco, nos hacen un

requerimiento con una serie de mejoras, que atendemos en su totalidad, con el compromiso de su resolución antes de Semana Santa.

La semana pasada, exactamente el 8 de febrero, recibimos un nuevo escrito en el que ADEAC nos emplaza a que le remitamos un compromiso del Alcalde de Vélez-Málaga en un plazo de 3 días, en el que se comprometa a iniciar un procedimiento para la regulación del incumplimiento de la Ley de Costas, concretamente por la existencia de casetas de enseres de pesca en diferentes varaderos en las playas de Torre del Mar y de Benajarafe, por carecer de título habilitante.

Igualmente, y por el mismo motivo, nos solicitan que también iniciemos un procedimiento de regularización de las instalaciones del Club Náutico de Torre del Mar, por carecer de título habilitante.

Ante tales hechos nos ponemos inmediatamente en contacto telefónico con ADEAC España, expresando el malestar por el funcionamiento irregular que así entendemos están realizando, lo cual está llevando cada vez a más ayuntamientos a que desistamos de esta distinción.

Las razones que nos llevan a tomar esta decisión son las siguientes:

PRIMERO: Por no ajustarse al procedimiento administrativo en su relación con este ayuntamiento a la hora de tramitar la documentación pertinente (plazos, requerimientos por correo electrónico, peticiones que no se ajustan exactamente a la Guía de Interpretación de criterios de Bandera Azul,…)

SEGUNDO: Porque evidencia una falta de conocimiento de las competencias de las distintas administraciones, requiriendo al Ayuntamiento cuestiones que no son de su competencia. A mayor abundamiento, independientemente de que administración es competente para realizar los

procedimientos solicitados, la finalización de dicho procedimiento supondría eliminar las casetas de enseres y del Club Náutico. Torre del Mar y Benajarafe son tierra de pescadores, Torre del Mar y Benajarafe son esencia del litoral. Torre del Mar y Benajarafe tienen como esencia también esas casetas de enseres de pesca a las que se refieren y que existen desde hace más de 50 años.

La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: Torre del Mar y Benajarafe han obtenido hasta en tres años este distintivo de Bandera Azul ¿es que en esos años no existían estas casetas de enseres de pesca?

TERCERO: La no pertenencia de la asociación a un organismo público que garantice los principios de legalidad e igualdad. No es de recibo que este distintivo esté en manos de una asociación privada. Este distintivo tiene que estar tutelado por la Unión Europea. Me temo que existen intereses, subvenciones a esta asociación que empañan claramente la transparencia en todo el proceso para otorgar las banderas azules.

CUARTO: En referencia al título habilitante del Club Náutico de Torre del Mar, cabe reseñar que este club desde el año 2015 ha solicitado a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, una nueva concesión que les permita ejercer los deportes náuticos en este edificio insignia integrado en DPMT, y que contribuye a que miles de ciudadanos puedan participar y disfrutar del turismo náutico de calidad en nuestra tierra.

QUINTO: Entendemos que esta actitud permanente por parte de la asociación está ocasionando un perjuicio al Ayuntamiento, a la imagen turística del municipio y a las marcas Vélez-Málaga y Torre del Mar.

Por todo ello, queremos poner estos hechos en conocimiento de Federación Española de Municipios y Provincias, para que a su vez los traslade al Gobierno de España y a la Unión Europea.

En tanto en cuanto, no se produzcan estos cambios, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga no volverá a solicitar este distintivo.

Por último, y siempre con la intención de tender la mano, creemos que esta crítica positiva debiera servir a ADEAC España para que lleve a cabo los cambios necesarios que garanticen un correcto entendimiento entre todas las partes.

De igual forma, les anunciamos que desde este momento, empezamos a trabajar en la obtención de la certificación ISO 14001,máxima certificación europea medioambiental para las playas de Torre del Mar, Benajarafe y Caleta en 2018, y convertirnos en uno de los municipios de Málaga con mayor número de certificaciones medioambientales que apuestan por la conservación del medio litoral y por reducir el impacto asociado a los servicios y usuarios”.