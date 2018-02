Más de 200 bandas y djs participan en el concurso del Weekend Beach Festival Torre del Mar 2018

- Publicidad -

El Weekend Beach Festival Torre del Mar en colaboración con la escuela de sonido y cine malagueña, School Training, ha cerrado el plazo de inscripción para participar en su concurso anual de bandas y djs. Desde hoy martes 20 de febrero y hasta el lunes 12 de marzo estarán abiertas las votaciones públicas mediante las redes sociales oficiales del festival.

En total se han registrado más de 200 inscripciones entre las dos categorías, bandas o grupos musicales y djs. Concursantes de todos los estilos que participan desde países como Colombia y Argentina y desde ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Vitoria, Burgos y toda la comunidad andaluza. Una cifra de participación que anima a la organización a promover anualmente este concurso para apoyar a los artistas emergentes y a los nuevos valores.

El premio para ambos ganadores de las dos categorías a concurso será actuar en la edición 2018 del festival malagueño que este año cumple su Quinto Aniversario y lo celebrará a lo grande con uno de sus carteles artísticos más ambiciosos. Además, School Training, aporta como incentivo la grabación, mezcla y masterización en sus propios estudios de cinco temas del ganador en la categoría de bandas y master de producción musical, mezcla y mastering en la categoría de DJ, ambos premios valorados en más de 6.000 euros.

Weekend Beach Festival Torre del Mar, que se celebrará del 4 al 7 de julio en una de las playas más atractivas de Andalucía, ha confirmado ya una gran parte del cartel de este año con importantes artistas internacionales como el dj parisino David Guetta, Wyclef Jean (una de las tres partes claves del trío The Fugees), Jimmy Cliff, mítica figura del reggae universal al igual que Inner Circle, una de las bandas más influyentes del rock de los 90, The Offspring, los electrónicos y muy solicitados Pendulum Dj Set, los británicos punk rock The Toy Dolls, Adam Beyer y muchos más.

En el apartado nacional ya se han anunciado artistas de rabiosa actualidad como Izal, Bunbury, La M.O.D.A., Juanito Makandé, Macaco, Neuman, La Raíz, La Pegatina, SFDK y un largo etc.

La organización anuncia que cerrará cartel a mediados de marzo.