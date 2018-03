Weekend Beach Festival cierra cartel con nuevo avance y quince artistas

- Publicidad -

Weekend Beach Festival Torre del Mar cierra su cartel y lo hace más pronto que nunca. Hoy jueves, 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, el festival se solidariza con los actos convocados a nivel nacional e internacional. El festival ha contado desde su primera edición con una importante participación activa femenina tanto en su cartel artístico como en su organización y así lo mantiene en cada una de sus ediciones.

Como último avance se anuncian quince artistas internacionales y nacionales con los que se completa un cartel de lo más ecléctico y variado donde tienen cabida todos los estilos musicales (rock, pop, metal, hip hop, mestizaje y electrónica), norma que se ha mantenido desde la primera edición del festival y que los “weekers” agradecen con su fiel asistencia.

La banda anglo-asiática ASIAN DUB FOUNDATION encabeza fuerte este ultimo asalto con su particular mezcla de estilos que los hace únicos y salvajes. Van desde el punk rock, dub, jungle, ragga, hip hop hasta el dancehall y todo ello con la militancia por bandera. En directo son arrolladores. A ellos y en clave femenina se une la reina del hip hop en España, LA MALA RODRIGUEZ, una de nuestra raperas más internacionales que ha llegado a colaborar con Calle 13, Romeo Santos o Nelly Furtado. El pop vuelve a tomar posición y lo hace con DORIAN, una de las bandas que lideran la escena indie del momento, en el lado opuesto estarán GATILLAZO, el grupo más irreverente de la historia del rock en España liderado por el incombustible Evaristo. Continuán las confirmaciones con uno de los nombres más respetados de la electrónica en España como es el headliner PACO OSUNA, que además de llevar más de veinte años en la palestra es un constante en las pistas internacionales, con él también se suman el dj y productor HOT SINCE 82 que desde el Reino Unido nos regala el mejor house y uno de las últimas sorpresas en las pistas como es JACKMASTER que desde Glasgow destaca por sus tremendas sesiones de house y techno. El alemán BEN KLOCK completa con su deep techno la electronica internacional que también hace guiño al apartado nacional con el imparable RAMIRO LÓPEZ.

- Publicidad -

DESAKATO vuelven a la carga y traerán al festival su particular evolución dedicada en sus últimas canciones a sensibilizar el daño que estamos causando a la naturaleza al igual que los granadinos ESKORZO, siempre en continua exploración, que presentarán su ultimo trabajo cargado de ese fiebre psicotropical que tanto gusta. El rock con raíces de ALHANDAL, el garage post punk fresco y auténtico de TEXXCOCO y los locales LA MARUJA y OTRAS HIERBAS y MATAKA cumplen los quince nombres de este nuevo y último avance (Maruja y otras Hierbas y Mataka han realizado un acústico en directo durante la presentación oficial del festival esta mañana).

Weekend Beach Festival Torre del Mar celebrará del 4 al 7 de Julio su Quinto Aniversario y lo hará de lujo con un cartel mágico donde seguro habrá algunas sorpresas. Ubicado en pleno corazón de la Costa del Sol el festival se consolida como una de las propuestas estivales musicales de España consiguiendo la etiqueta de calidad con artistas como DAVID GUETTA, WYCLEF JEAN, JIMMY CLIFF, INNER CIRCLE, THE OFFSPRING, PENDULUM DJ SET, THE TOY DOLLS, ADAM BEYER, IZAL, BUNBURY, LA M.O.D.A., JUANITO MAKANDÉ, MACACO, NEUMAN, LA RAÍZ, LA PEGATINA, SFDK y un largo etc.

Weekend Beach Festival Torre del Mar está patrocinado por BRUGAL sumando este año como nuevo patrocinador a la marca de cervezas malagueña CERVEZAS VICTORIA, el cuál formará parte de uno de los escenarios del festival que pasará a llamarse Escenario TorreMar Victoria, al igual que se denomina desde hace años el Escenario Weekend Brugal.

La organización del festival agradece a la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar en colaboración con el Ayuntamiento de Vélez Málaga todo el apoyo recibido desde su primera edición por parte de sus representantes, empresarios y ciudadanos. Un apoyo que se espera tenga una larga vida.

CONFIRMACIONES HASTA LA FECHA:

ATILLAZO-MUCHACHITO- CELTAS CORTOS- FYAHBWOY & FORWARD EVER BAND- DANZA INVISIBLE- WE THE LIO-DAVID GUETTA-BUNBURY- THE OFFSPRING- JIMMY CLIFF- WYCLEF JEAN-INNER CIRCLE- ALBOROSIE- IZAL- ASIAN DUB FOUNDATION- ADAM BEYER- LOCO DICE- MACACO- ALAN FITZPATRICK- AMELIE LENS- MATADOR- GONÇALO B2B UNER- SOSANDLOW- ALTERMINDS -CALEB CALLOWAY- ILL NIÑO- THE QEMISTS- VITALIC LIVE- DORIAN- EL LANGUI- LA MALA RODRIGUEZ- PACO OSUNA- LA RAÍZ- LA PEGATINA- SFDK- THE TOY DOLLS, LA M.O.D.A., JUANITO MAKANDÉ, EL CANIJO DE JEREZ, JUANCHO MARQUÉS- PENDULUN DJ SET-SUBFOCUS- SIDECARS- BOIKOT- BEN KLOCK- JACKMASTER- FATIMA HAJJI-NATOS y WAOR- HOT SINCE 82-AVALANCH- GN- LA FUGA- NEUMAN- GREEN VALLEY- VIVA SUECIA- HUECCO- ESKORZO- EL KANKA- DESAKATO-ANTÍLOPEZ- HORACIO CRUZ- RAMIRO LOPEZ- LOCOPLAYA, LA TARAMBANA- ARCO- BALLENA- TEXXCOCO-ALHANDAL-ISEO & DODOSOUND WITH THE MOUSEHUNTERS- MENEO-CUARTERO-LA REGADERA- CLAUDIO HIDALGO- DJ EMM- MISS YRINA- ANTONIO HERRERO DJ- LA MARUJA Y OTRAS HIERBAS-LIZZ DEEJAY- MATAKA-XAIN DJ- THE GROOVES-GIOSER.