”Los presupuestos municipales sirven para crear empleo, mejorar los servicios públicos y demostrar coherencia política”

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Juan Carlos Márquez, comparecía hoy en rueda de prensa poner en conocimiento de toda la ciudadanía la importancia que supone tener unos presupuestos municipales, ya que estos “sirven para crear empleo, mejorar los servicios públicos y demostrar coherencia política”.

Márquez ha querido transmitir a los vecinos la importancia y las funciones que cumple un presupuesto para el municipio, de cara a la aprobación de los presupuestos de 2018 que irán al pleno el viernes 1 de junio, y “para que conozcan y tengan en cuenta lo importante que es ponerlo en marcha, sacarlo adelante y respetar su ejecución.”

El edil ha centrado su exposición en tres pilares, explicando que un objetivo esencial para un presupuesto municipal es garantizar y mejorar los servicios públicos. “Sin un presupuesto no es posible mejorar la limpieza en las calles, mejorar el transporte público, mejorar la oferta cultural o deportiva, y una amplia lista de servicios que son esenciales para la ciudad y nuestros vecinos y vecinas.”

Además, Márquez ha señalado que un presupuesto sirve para generar empleo a través del capítulo de inversiones. “Sin un presupuesto es imposible poder ejecutar proyectos, poder acometer obras o mejorar infraestructuras como los acerados o la iluminación, para lo cual son necesarias empresas que se encarguen de hacerlo y trabajadores que lo ejecuten.”

“Con los presupuestos municipales, este Gobierno demuestra ser sinónimo de coherencia política, aprobando un presupuesto para 2018 que recoge mejoras tanto en los servicios como en las infraestructuras, así como para los trabajadores municipales, incorporándoles un incremento salarial del 1,75%, más un 0,20% adicional negociable, más la Valoración de Puestos de Trabajo”, resaltó el edil de Economía.

Juan Carlos Márquez finalizó su intervención explicando que “todos estos son los motivos por los que el Partido Popular veleño no quiere que haya unos presupuestos, y no cesa en su empeño en intentar que se anulen o no salgan adelante”.

Y añadió que “parece más que obvio que el PP no quiere que mejoremos los servicios en Vélez-Málaga; no quiere que nuestras playas estén limpias, no quiere que se organicen actividades para el disfrute de los vecinos y para fomentar el turismo, no quiere mejoras en las infraestructuras y no quieren todo aquello que, sin lógica alguna, critica continuamente e intenta frenar, a sabiendas del prejuicio que eso supone para el correcto funcionamiento de nuestra ciudad y para el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.”

En lo relativo a la sentencia que han recogido diversos medios de comunicación respecto a la anulación del pleno en el que se aprobaron los presupuestos de 2017, el edil de Hacienda ha querido puntualizar que “desde el actual equipo de Gobierno, siempre hemos respetado y respetamos las decisiones judiciales, pero eso no quita que, junto con los servicios jurídicos del Ayuntamiento, estemos estudiando el poder presentar recurso de casación, que es una posibilidad que nos ofrece la propia sentencia.”

“Una vez más el PP decepciona con su forma de hacer política, y más le vale ponerse su despacho en la sede judicial en lugar de en el consistorio, ya que en lugar de realizar una oposición política efectiva, tal y como le corresponde al estar fuera del Gobierno Municipal, pretende conseguir erróneamente sus objetivos a través de los tribunales, sin tener en cuenta mínimamente las consecuencias negativas que eso puede acarrear para los vecinos y vecinas de Vélez-Málaga”, concluyó el concejal de Hacienda, Juan Carlos Márquez.