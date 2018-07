IU solicita una junta general de Emvipsa para que el alcalde explique la fórmula que se va a utilizar para pasar la plantilla al Ayuntamiento

- Publicidad -

Comunicado IU Vélez-Málaga

Los representantes de Izquierda Unida en la Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga S.A (Emvipsa), Juan Pedro Pareja y Miguel Ángel Sánchez, han presentado un escrito en el registro de entrada de esta sociedad solicitándole al alcalde y presidente del consejo de administración la convocatoria de una junta general y un consejo extraordinario al objeto de explicar la fórmula legal que se tiene pensado aplicar para rescatar la plantilla de la empresa municipal y empezar a prestar sus servicios directamente desde el Ayuntamiento.

El jueves pasado, mientras el resto de la corporación estaba reunida en las distintas comisiones informativas, debatiendo y dictaminando los asuntos que irán finalmente incluidos en el orden del día de la sesión plenaria de julio, Moreno Ferrer mantenía un encuentro en el salón de plenos con el comité de empresa de Emvipsa y dirigentes provinciales de CCOO, al objeto de plantearles esta novedosa propuesta. A la reunión no fueron convocados ni el concejal de recursos humanos, el edil del no adscrito José Antonio Moreno Ocón, ni el consejero delegado de la empresa, David Vilches.

- Publicidad -

A la salida de esta reunión, cuando ya se había marchado el alcalde, los representantes de los trabajadores se tropezaban de manera casual con el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Ángel Sánchez, que salía de su despacho para asistir a la siguiente comisión informativa que tendría lugar en la Sala Noble. Al ser informado del contenido de la reunión, no dudó en reconocer que su grupo siempre va a apoyar cualquier medida que vaya en contra de la privatización de servicios municipales y respete los derechos de los trabajadores, aunque se mostró sorprendido no sólo porque Moreno Ferrer no hubiera convocado a dicho encuentro a los concejales de su gobierno, sino que lamentó que no se hubiese explicado antes la propuesta en el seno de un consejo de administración y en la junta general de Emvipsa.

Sánchez recordó que “los consejeros, representantes de los partidos en la empresa municipal, tenemos siempre (según los propios estatutos) una responsabilidad patrimonial a nuestras espaldas. De ahí la importancia de que propuestas de este calado nos sean trasladadas y explicadas formalmente desde el minuto uno”.

Aunque, en el ejercicio de sus responsabilidades, los representantes de Izquierda Unida, Juan Pedro Pareja y Miguel Ángel Sánchez, acudieron el viernes a primera hora a solicitar por registro de entrada dicha convocatoria al máximo mandatario veleño.

Según el portavoz de IU, “aunque el mismo viernes el consejero delegado de Emvipsa, David Vilches, que al igual que nosotros tampoco estuvo en la reunión del acalde, nos respondía por escrito afirmando que en breve se convocaría un consejo de administración para abordar otros temas, donde se podría explicar esa propuesta del alcalde y presidente de la sociedad. Sin embargo, por la transcendencia de lo planteado, urge que el máximo mandatario veleño convoque también una junta general, si es posible previa a la celebración del pleno ordinario de este mes”.

“Hasta que se nos explique la propuesta, vamos a creernos que es posible y que parte de la defensa de lo que es mejor para los trabajadores y para el municipio, pues no nos gustaría pensar que, con ello, se está creando una falsa expectativa a estas personas para desmovilizarlas, precisamente ahora que han llevado una demanda colectiva al juzgado de lo social tras haber fracasado la mediación con empresa y Ayuntamiento en relación a la equiparación salarial que hay pendiente dentro de la plantilla”, concluyó.