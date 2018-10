La sexta edición del Weekend Beach Festival de Torre del Mar ya está en marcha

- Publicidad -

Torre del Mar acogerá en 2019 la sexta edición del Weekend Beach Festival. Lo hará del 3 al 6 de julio, con cuatro días de diversión, música y un excelente elenco de artistas que de nuevo se dan cita en uno de los eventos más importante dentro del calendario de festivales de música de nuestro país.

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, el teniente de alcalde y concejal de Turismo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia, y la directora de contratación del festival, Fátima Rodríguez, han presentado esta mañana el sexto año consecutivo de festival, que pondrá a la venta sus primeras entradas a partir del próximo 16 de octubre.

Moreno Ferrer ha destacado la continuidad “que hemos conseguido de esta importante cita y el compromiso de todas las partes para seguir mejorándolo cada año y consolidándolo como uno de los festivales más importantes a nivel nacional e internacional.”

- Publicidad -

“Seguimos apostando por ser un municipio referente también por la música, y eventos como este, sin duda engrandecen aún más nuestro municipio gracias a la importante oferta cultural, gastronómica y de ocio que nos esforzamos por promover día a día.”

Pérez Atencia ha señalado que “comienza la cuenta atrás para una nueva cita con la mejor música en nuestro pueblo, todo un atractivo internacional que nos ha situado como un referente dentro del turismo de festivales”. Además, ha señalado que “tenemos que mostrar nuestra satisfacción por la celebración un año más en Torre del Mar de esta gran cita”.

Atencia ha agradecido “a los Hermanos Toro que vuelvan a apostar por Torre del Mar a la hora de organizar este importante evento, que sin duda nos ha posicionado y repercutido muy positivamente en la dinamización de la economía local”.

En el acto, la directora de contratación, Fátima Rodríguez, ha señalado que “tendremos cartel artístico de primer nivel” y lanza como oferta de lanzamiento de venta de entradas un cupo promocional de 6.000 abonos con precio de salida de 28 euros + gd. La venta de entradas para esta oferta estará activa a partir del 16 de octubre y se canaliza mediante la web oficial del festival: www.weekendbeach.es

Por el festival han pasado artistas internacionales relevantes como The Offspring, Skrillex, David Guetta, The Prodigy, Hardwell, Sepultura, Jimmy Cliff, Residente, Los Fabulosos Cadillacs, Nada Surf, Damian Marley, Alborosie, The Toy Dolls…y nacionales como Lori Meyers, Love of Lesbian, Izal, Rosendo, Estopa, Kase O, Loquillo, Chambao, Macaco, Mala Rodriguez, Rosendo, Mago de Oz, Fuel Fandango, La M.o.d.a, y un largo etc.