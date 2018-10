Marta Sánchez Sango y Alba Reche, preparadas para la tercera Gala de OT

- Publicidad -

Los concursantes de Operación Triunfo 2018 ya están preparados para la tercera Gala que será esta noche de miércoles en TVE a las 22.30 horas y en la que África o Dave se juegan su permanencia en la Academia. La torreña Marta Sánchez Sango actuará junto a Alba.

Estos son los temas que sonarán: Carlos y María cantarán ‘Contigo’ de ‘El canto del loco’; Famous y Noelia, ‘What a fool believes’ de The Doobie Brothers; Miki y Joan, ‘Friday I’m in love’ de The Cure; Sabela y Marilia ‘Cómo quieres que te quiera’ de Rosario; Marta y Alba, ‘Just give me a reason’ de Pink y Nate Rues; y Natalia y Damion, ‘Lo siento’ de Beret. Julia cantará en solitario ‘Born this way’ de Lady Gaga.

Blas Cantó será el artista invitado.