No pudo ser. Marta Sánchez Sango no pudo superar su cuarta nominación en el programa Operación Triunfo de TVE. La cantante de Torre del Mar lo dio todo sobre el escenario en su maravillosa última actuación con ‘One more tryde’ George Michael. Marta fue expulsada de la Academia, y Natalia y Famous primeros finalistas de Operación Triunfo 2018.