Apoyo a Pedro Sánchez

15.5.2017 - 11:23 - Juan Antonio Campos Palomo

APOYO A PEDRO SANCHEZ

Soy militante del PSOE y el proximo 21 de mayo votare a Pedro Sanchez.

Es el unico que habla de ecologia, feminismo, trabajadores, puertas giratorias, acumulacion de cargos, etc…

El es la izquierda. Pedro Sánchez es el preferido por los militantes y por los votantes futuros.

Hay que explicar a los militantes que a Pedro Sanchez, elegido por los militantes, lo echaron ( los 17 que dimitieron ) para poner a Susana, le dieron el gobierno al PP ( el partido de los recortes y con muchos casos de corrupcion ), la gestora no es neutral, que Pedro no va a dividir España ni va a permitir referendum, que pactar con Podemos es lo mismo que han hecho muchisimos socialistas en Comunidades y Ayuntamientos, que la derecha politica y mediatica apoya a Susana Diaz, que las encuestas dicen que con Pedro Sanchez el PSOE aumenta en votos y que Pedro no bloqueo a España ( con el no es no ) ya que el PP podia haber gobernado con los mismos que ha pactado ahora los presupuestos y no lo hizo porque queria las terceras elecciones y perjudicar al PSOE.

Y que el PSOE lleva 10 años perdiendo votos por la crisis y la corrupcion y no por culpa de Pedro Sanchez.

JUAN ANTONIO CAMPOS PALOMO