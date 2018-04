Adopciones

- Publicidad -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado una campaña de sensibilización acerca de la importancia de la adopción de animales de compañia. Para ello ha colocado en las calles veinte figuras a tamaño natural, dos por cada distrito, de perros que se hayan en el centro de acogida. El comisionado de ecología Frederic Ximeno, declaró que “el abandono es un acto reprobable. La adopción es la primera opción para ofrecer un hogar a los animales que esperan y necesitan uno”.

Son setenta perros que esperan ser adoptados. Me parece bien el interés del ayuntamiento por los animales abandonados, dicen que son alrededor de veinte mil al año, pero no he sabido todavía de ninguna campaña para promover la adopción de niños que necesitan urgentemente un hogar que les acoja y en donde puedan desarrollarse como personas. Más bien las dificultades que existen pra la adopción son muchas, es un camino lleno de obstáculos que no siempre se llega a recorrer. Parece que la preocupación prioritaria es por los animales.